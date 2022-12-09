Росіяни посилили репресії проти працівників ЗАЕС, - Енергоатом

Про це НАЕК "Енергоатом" інформувала в телеграмі.

8 грудня військові РФ увірвалися до приміщення Управління соціальних програм ЗАЕС і сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова.

"Після жорстокого побиття загарбники вивели їх з приміщення та вивезли в невідомому напрямку", - пише пресслужба.

Також росіяни утримують начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера. Енергоатом наголошує, що чоловік є ліцензованою особою та безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.

В компанії зазначають: такими репресивними заходами окупанти прагнуть домогтися лояльності від українського персоналу станції. Зокрема збільшити кількість фахівців, що доєдналися до так званого АО "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС", якою керує Росатом.

"Але загарбникам це не вдається, позаяк персонал чинить опір, тож вони лютують і перетворюються на справжніх поліцаїв та тюремників, посилюючи бандитські напади на патріотичних працівників ЗАЕС, які прагнуть продовжувати працювати в Україні", - пише НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, 27 листопада президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються залишити ЗАЕС. У Кремлі цю інформацію заперечили.

Крім того, заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічук перейшов на бік окупантів.

2 грудня повідомлялося, що Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сподівається на вирішення ситуації навколо ЗАЕС до кінця року.

6 грудня у Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС, оскільки організація нібито не має мандату на управління ядерними станціями.

8 грудня Енергоатом інформував, що днем раніше російські загарбники завезли на територію Запорізької атомної електростанції кілька реактивних систем залпового вогню "Град" та розмістили поблизу сховища відпрацьованого ядерного палива.

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