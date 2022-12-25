Про це голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук сказав у ефірі Еспресо.

"Як буде далі компенсація відбуватися? Рішення міжнародних судів не означають, що після того можна забрати якісь активи російські. Це не проста історія - треба ділити активи олігархів і російські державні активи. Спочатку рішення, які будуть фіксувати розмір того, що буде компенсовано, потім - я майже на 100% впевнений, що росіян після Путіна будуть примушувати, що вони мають погодитися підписати угоду про сплату компенсацій", - зазначив економіст.

На думку Кушнірука, одним із траншів будуть заморожені золотовалютні резерви, а потім протягом 10-20 років вони матимуть платити певну суму щорічно.

"Така буде, скоріше за все, процедура. Щоб примусити росіян до неї, санкційний режим не лише буде зберігатися, а й посилюватися. І це буде примушувати політичні та бізнесові еліти Росії, щоб прийняти ці умови. Ця історія може зайняти і 10 років. Саме такий механізм я бачу більш реалістичним, чим просто розрахунок, що візьмемо і заберемо. Такого суди і державні органи західних країн, скоріше за все, не прийматимуть. Є священність приватної власності, і така практика для них неприйнятна", - підсумував він.