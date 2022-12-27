Про це написав колишній начальник британського генштабу Річард Даннат у статті в газеті The Telegraph.

"Наші лідери ризикують повторити помилки 1930-х років, коли вони могли спробувати запобігти Другій світовій війні", - пише військовий.

Генерал Даннат вважає, що Захід повинен готуватися до довгого та дорогого стримування Росії і після української війни.

На думку лорда Данната, зимовий чи весняний наступ Росії, про підготовку якого багато говорять останнім часом, швидше за все, провалиться, і взагалі принаймні моральна перевага зараз – на боці українців.

"Але залишається питання: навіть якщо Росія буде змушена вивести війська з України (включаючи Крим), чи зміниться ставлення Кремля до Заходу, з Путіним чи без нього? [...] Коли Захід знову зможе довіряти Росії? Коли будуть скасовані санкції? Як європейські країни досягнуть того, щоб більше ніколи не дозволити собі впасти в таку торговельну взаємопов'язаність із Росією та енергетичну залежність від неї? Ось незручні питання, відповіді на які мають напружено шукати НАТО, США та європейські лідери", - пише генерал Даннат.

Найреалістичніша відповідь, на думку самого генерала, полягає в тому, що Заходу і далі доведеться твердо, єдиним фронтом протистояти будь-яким експансіоністським намірам Росії.

"Як і за часів Холодної війни, НАТО не збирається нападати на Росію, але досвід останнього року показує з усією переконливістю, що Росію потрібно стримувати і підштовхувати до того, щоб вона погодилася зайняти своє місце в основі міжнародного порядку, який так ретельно вибудовувався. після Другої світової війни", - пише британський генерал.

При цьому, оскільки довіра до Росії остаточно втрачена, Заходу, на думку генерала Данната, нічого не залишається, окрім як збільшувати військові витрати та зміцнювати свій кордон із Росією.

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