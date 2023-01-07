Захід розпочав нову "холодну війну", тому Угорщина має підтримувати відносини з його ворогами, - прем’єр-міністр Угорщини Орбан

Це Орбан виголосив у промові на різдвяній вечері Фонду імені Селла Калмана, тези якої опублікував його політичний радник Балаш Орбан у статті для видання Mandiner.

"Наразі очевидно, що найбільшим стратегічним викликом, який стоїть перед Угорщиною у наступному десятилітті, є вихід з групи країн із середнім рівнем доходу та наздоганяння розвинутих країн, а також досягнення статусу регіональної середньої держави в Центральній Європі", – йдеться в статті.

Також на думку угорського прем’єра, неоліберальна модель глобалізації відходить у минуле, і, як результат, у США з'являються нові суперники – частково через те, що ліберальна модель дозволила зміцнитись таким державам, як Китай.

Серед подій, які призводять до кризи неоліберального порядку, Орбан наводить міграційну кризу, Brexit, перемогу Дональда Трампа на виборах президента США й пандемію коронавірусу.

"Крапку над "і" поставив початок українсько-російської війни у 2022 році, який дав зрозуміти, що нинішній західноцентризм не може утримувати позиції, оскільки конкуренти Заходу посилилися, не в останню чергу через лібералізацію торгівлі та економіки", – пише у статті Балаш Орбан.

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У відповідь Захід на чолі зі США, за словами прем’єра Угорщини, розпочав нову "холодну війну" — блокове протистояння між Заходом і його суперниками.

"Здається, що міжнародні блоки часів "холодної війни" відроджуються", – так це описує його радник.

Новий світовий порядок в уявленні Орбана має вигляд системи ієрархічних мереж, у якій усі економічні, політичні та культурні взаємодії проходять через провідні держави сформованих блоків. І це, вважає він, погано для Угорщини, яка має негативний історичний досвід існування в блоковому протистоянні.

"Тому вихідним кроком угорської стратегії наздоганяючого розвитку є розробка специфічної для країни логіки глобалізації для подолання негативних наслідків", – стверджує Орбан, вважаючи, що такою стратегією має бути посередництво між Заходом і Сходом та неучасть у новій "холодній війні".

На практиці це означає, що Будапешт повинен бути в добрих стосунках з державами, які є конкурентами Заходу, де домінують США – оскільки так можна уникнути маргіналізації країни.

24 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна зможе воювати доти, доки США будуть надавати їй свою підтримку.

Головний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан вважає, що Європейський Союз повинен почати дискусію про перегляд санкцій, запроваджених проти Росії.

У Міністерстві закордонних справ заяву угорського прем'єра Віктора Орбана про те, що ЗСУ воюють, доки їх підтримують США, назвали "патологічною зневагою до України".

30 грудня повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяв у заручники Україну своєю боротьбою за гроші Європейського Союзу.

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