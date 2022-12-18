Угорщина демонструє, що немає точки, після якої деградація неможлива

Що не так з Орбаном та Угорщиною?

Новина останніх днів: "ЄС дасть гроші Угорщині, щоби розблокувати 18 млрд євро для України. Угорщина змогла добитися від Брюсселя розмороження частини призначених для неї коштів, щоб Будапешт зняв вето щодо деяких важливих питань, у тому числі 18 млрд макрофінансової допомоги для України".

Звісно, я радий, що Україна отримає необхідні для Перемоги ресурси. Але те, що робить Угорщина — чистий шантаж. Зловживання своїм положенням члену ЄС та НАТО.

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Взагалі, те, що коїть уряд Угорщини з початку війни не входить у моє розуміння європейської цивілізованої політики. І тут нічого дивного немає. Фідес, партія Орбана та його поплічника — міністра закордонних справ Сійярто — небезпечні популісти та євроскептики. Вони очевидно захоплюються диктаторами, такими як Путін та Сі Цзіньпін. Та не соромляться обійматися з найкривавішими диктаторами та підтримувати радикальні ксенофобські та авторитарні політичні рухи.

Те, що коїть уряд Угорщини з початку війни не входить у моє розуміння європейської цивілізованої політики. І тут нічого дивного немає. Фідес, партія Орбана та його поплічника — міністра закордонних справ Сійярто — небезпечні популісти та євроскептики

Тільки з 24 лютого угорська керівна верхівка зробила кілька абсолютно диких кроків по відношенню лише до України.

Наприклад:

єдина з усіх країн Європейського Союзу та НАТО, яка заборонила поставляти своєю територією зброю для України, вантажі з товарами для потреб українських сил оборони:

у розпал паливної кризи у квітні та травні — заблокувала перевезення на територію України пального транзитом:

блокувала введення санкцій проти російської церкви та банківської системи;

блокувала ембарго на торгівлю нафтою з Європейським Союзом. В результаті цього ембарго ввели виключно на морську торгівлю. Це все одно круто, але повне ембарго було б кориснішим;

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Угорщина до останнього блокувала і введення стелі цін на нафту. "Стеля цін на російську нафту зашкодить економіці Європи", — наголошував голова МЗС Угорщини Сійярто. Так, врешті решт для Угорщини зробили виключення і вона не наклала вето. Але поведінка — дуже показова;

заветувала надання Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги ЄС. І чинила перепони для інших кроків допомоги нашій країні. Добре, що інші країни ЄС обходять ці дикі дії, але в цілому і тут Орбан допомагає Путіну:

не припиняє Угорщина і своєї шовіністичної та імперської риторики. "Тролить" Україну, Румунію, Словаччину та Хорватію, "претендуючи" на ці території. Та підбурює сепаратистські настрої в Румунії та Україні.

І є ще багато прикладів дикої поведінки Орбана і Ко.

Якщо Росія доводить нам, що немає дна, і країна може нескінченно деградувати, то Угорщина демонструє, що немає тієї точки, після якої деградація неможлива. Нема чарівного моменту, після якого країна вже назавжди стає демократичною, розвиненою, нормальною. Завжди може статися так, що суспільство хитнеться у бік "ностальгії", що людям почне вважатися, що вони оточені ворогами й що треба повернути умовну "Велику Угорщину".

Якщо Росія доводить нам, що немає дна, і країна може нескінченно деградувати, то Угорщина демонструє, що немає тієї точки, після якої деградація неможлива. Нема чарівного моменту, після якого країна вже назавжди стає демократичною, розвиненою, нормальною

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І тоді до влади прийдуть небезпечні популісти, які будуть руйнувати інститути демократії, ринкову економіку, намагатися вести агресивну політику проти сусідів. Це все для нас гарний урок. Ми завжди маємо пильнувати демократію. Не давати шансів небезпечним популістам. І бути вірними євроатлантичним цінностям.

Я впевнений, що Угорщина одужає. Що завдяки Європейському Союзу та поразці путінської диктатури угорці зможуть викинути небезпечного узурпатора Орбана. Що час правління Орбана вони будуть згадувати як втрачене десятиліття чи скільки він там ще правитиме.

І ця ганьба Угорщини зараз — ціна втрати пильності.

Джерело

Про автора. Григорій Малевко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді

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