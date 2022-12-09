Про це заявив директор Інституту Центральноєвропейської стратегії, засновник проєкту Re:Open Ukraine Дмитро Тужанський в етері Еспресо.

"Угорщина будь-де не втрачає можливості не стільки заблокувати Україну, а заблокувати все, чого хоче Брюссель або Захід. Це ми, наприклад, бачимо з ратифікації в угорському парламенті рішення про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Тобто Угорщина зараз остання країна після Туреччини", - наголосив він.

За словами директора Інституту Центральноєвропейської стратегії, президент країни Віктор Орбан піднімає ставки через власні відносини з ЄС, НАТО, адже вже два роки Угорщина не отримує жодних коштів від Євросоюзу. Близько 14 млрд євро заморожені, із яких 5,5 млрд належать фонду “Відновлення”, решта - структурним фондам.

"Фонд "Відновлення" Угорщина ризикує втратити до кінця року, якщо процедура не буде запущена. Для Угорщини це критичні гроші. Без них, мабуть, дефолту не буде, але вже зараз велике питання, як економіка та країна мають виживати цю зиму. Тобто витрати заморожують, урізають критично. Тому для Віктора Орбана це життєво необхідні кошти. Він іде ва-банк, блефує, піднімає ставки", - зауважив Дмитро Тужанський.

30 листопада Єврокомісія рекомендувала заблокувати виділення Угорщині 7,5 млрд євро. Через відмову Брюсселя надати Угорщині частину коштів з фондів ЄС через проблеми з верховенством права Будапешт накладає вето на рішення, що вимагають одностайності всіх 27 держав-членів.

6 грудня Угорщина на засіданні Ради ЄС висловилася проти ухвалення пропозиції Єврокомісії виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро фінансової допомоги. В експертних колах вважають, що це може бути елементом шантажу у зв’язку з тим, що Єврокомісія не погоджується надати Угорщині частину коштів з фондів ЄС через проблеми з верховенством права.

8 грудня Financial Times написало, що Угорщина виступила протизапланованого нового пакета антиросійських санкцій ЄС.

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