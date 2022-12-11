Орбан та "ветократія"
На саміті лідерів Орбан може "відчути глибину аргументів" лідерів ЄС, які, судячи з реакції "Дзен-Тілоні", дуже злі
Навіть "Дзен-Тілоні", як називають єврокомісара Паоло Джентілоні в ЄС за дипломатичну мову і холодну витримку, не витримав, назвавши стратегію Орбана "ветократією".
На столі:
1) заручники Орбана:
- закон про корпоративний податок,
- €18 млрд допомоги Україні.
2) рішення, які Орбан намагається змусити ЄС ухвалити:
- схвалення плану відновлення, щоб отримати грант від ЄС у €5,8 млрд (якщо не отримає схвалення до кінця року – втратить 70% із нього);
- перегляд рішення Єврокомісії про заморожування €7,5 млрд Угорщини у фондах ЄС через проблеми з корупцією та верховенством права.
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У понеділок Чехія збирає послів, щоб знайти рішення.
Орбан, схоже, переграв із ветократією, мотивувавши брюссельських бюрократів знайти протиотруту
Україна може отримати допомогу за іншою процедурою – під гарантії національних урядів. Довше, тому що буде потрібно схвалення парламентів країн, але не критично.
Закон про корпоративний податок з вето Угорщини ухвалити неможливо.
Що робити з таким шантажем "вето заради вето" – також законодавство ЄС не дає відповіді.
Єврокомісія не переглядатиме свого рішення про заморожування в €7,5 млрд, хоча може пом'якшити оцінки.
Україна може отримати допомогу за іншою процедурою – під гарантії національних урядів. Довше, тому що буде потрібно схвалення парламентів країн, але не критично
План відновлення цілком реально для Угорщини може бути схвалений морквою. Схвалення плану – це лише шанс у майбутньому одержати €5,8 млрд, а не гарантія отримання.
ЄС може, незважаючи на виведення комісії, ухвалити своє рішення і не заморожувати €7,5 млрд. Але це зробить ветократію ще більш привабливою та поширеною, бо буде зрозуміло, що це працює.
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15 грудня – саміт лідерів ЄС.
З одного боку, ніхто не хоче тягнути із рішенням до саміту, щоб не дати Орбану перетворити його на пародії.
З іншого боку, можливо, лише на саміті лідерів Орбан може "відчути глибину аргументів" лідерів ЄС, які, судячи з реакції "Дзен-Тілоні", дуже злі.
У всякому разі, Орбан, схоже, переграв із ветократією, мотивувавши брюссельських бюрократів знайти протиотруту.
Про автора: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019 рр.).
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