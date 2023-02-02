Bloomberg: ЄС оголосить про ще один пакет допомоги Україні на €400 млн
Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що ЄС незабаром анонсує черговий пакет допомоги Україні на €400 млн
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що 2 лютого у Брюсселі єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що ЄС оголосить про надання Україні додаткової допомоги в розмірі €400 млн.
Також є пропозиція продовжити призупинення всіх тарифів і заходів торговельного захисту щодо українського імпорту.
Зокрема незабаром можуть анонсувати рішення, аби Україна зупинила грошові внески для участі в програмах ЄС, поки в країні є проблеми з фінансами.
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