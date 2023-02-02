Bloomberg: ЄС оголосить про ще один пакет допомоги Україні на €400 млн

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що 2 лютого у Брюсселі єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що ЄС оголосить про надання Україні додаткової допомоги в розмірі €400 млн.

Також є пропозиція продовжити призупинення всіх тарифів і заходів торговельного захисту щодо українського імпорту.

Зокрема незабаром можуть анонсувати рішення, аби Україна зупинила грошові внески для участі в програмах ЄС, поки в країні є проблеми з фінансами.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував "євроінтеграційний тиждень": 3 лютого в Києві пройде саміт Україна - ЄС.

ЄС надав Україні військову допомогу на суму в майже 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.

2 лютого з візитом до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель, голова європейської дипломатії.