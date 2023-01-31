"Нас очікує євроінтеграційний тиждень": Зеленський розповів про підготовку до саміту Україна - ЄС
Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна - ЄС, який запланований на цей тиждень – прогрес є, навіть попри повномасштабну війну
Про це розповів Володимир Зеленський.
"Загалом тиждень має бути повною мірою цього слова євроінтеграційним. Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який очевидно є – навіть попри повномасштабну війну", - зазначив президент.
Також він додав, що провів тривалу нараду з міжнародним блоком уряду та Офісу, готуючи українські позиції для переговорів із представниками ЄС.
"І дуже важливо – готуємо нові реформи в Україні. Реформи, які в багатьох аспектах змінять соціально-правову та політичну реальності – зроблять їх людянішими прозорішим та ефективнішими", - йдеться у повідомленні.
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