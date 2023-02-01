Країни ЄС надали Україні військової допомоги на €12 млрд, - ЗМІ
ЄС надав Україні військову допомогу на суму в майже 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі
Про це заявив високопосадовець ЄС, що спілкувався з журналістами на умовах анонімності напередодні саміту Україна - ЄС, інформує "Європейська правда".
"Ми наближаємося до показника в 12 млрд євро військової допомоги, яка була надана Україні – як через механізм European Peace Facility, так і на двосторонній основі", - сказав посадовець.
Також, він нагадав, про безпрецедентний обсяг макрофінансової допомоги, яку ЄС надає Україні.
"18 млрд євро виділені на 2023 рік на умовах, які також є безпрецедентними для ЄС – кошти виділяються на 35 років, а країни ЄС самостійно виплачують відсотки та адміністративні витрати цієї позики", - сказав він.
"Це допоможе досягнути стабільності та передбачуваності для функціонування України протягом року", - наголосив європосадовець.
- Нагадаємо, Європейський Союз 23 січня схвалив сьомий транш в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу Україні. Таким чином загальний обсяг військової допомоги Україні, виділеної за допомогою цього інструмента, зріс до 3,6 млрд євро.
- Саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.
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