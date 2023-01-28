Ми стоїмо на боці України без жодних "якщо" і "але", - глава Єврокомісії перед самітом Україна-ЄС
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила напередодні саміту Україна-ЄС, який відбудеться наступного тижня, що Україна має безумовну підтримку з боку ЄС
Главу Єврокомісії цитує агентство Reuters.
"Ми стоїмо на боці України без жодних "якщо" і "але", - сказала фон дер Ляєн, виступаючи в суботу, 28 січня, на заході своєї партії, Християнсько-демократичного союзу (ХДС), в Дюссельдорфі у Німеччині.
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"Україна бореться за наші спільні цінності, вона бореться за повагу до міжнародного права і принципів демократії, і саме тому Україна повинна виграти цю війну", - сказала вона.
- Саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.
- На саміті Україна - ЄС, який пройде в лютому 2023 року, однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу нашої країни до Євросоюзу.
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