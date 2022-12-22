Про це повідомляє Reuters.

"Я можу підтвердити, що саміт ЄС-Україна відбудеться 3 лютого і що є відкрите запрошення Президенту Зеленському відвідати Брюссель”, - сказав Лейтс.

Він заявив, що запрошення президента в Брюссель не означає, що саміт відбуватиметься саме там, точне місце наразі не відоме.

Представники ЄС зазначають, що на саміті обговорюватимуть подальшу підтримку України, а також лідери Європейського союзу оцінять шлях нашої держави до членства у блоці.

Рада ЄС 16 грудня затвердила дев'ятий пакет нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на Росію у зв’язку з її війною проти України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb