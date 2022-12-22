У лютому 2023 року відбудеться саміт ЄС-Україна, де обговорять членство України в Євросоюзі
Прессекретар президента Європейської Ради Баренд Лейтс заявив, що 3 лютого відбудеться Саміт ЄС-Україна, де обговорять подальшу підтримку нашої держави та її членство у Євросоюзі
Про це повідомляє Reuters.
"Я можу підтвердити, що саміт ЄС-Україна відбудеться 3 лютого і що є відкрите запрошення Президенту Зеленському відвідати Брюссель”, - сказав Лейтс.
Він заявив, що запрошення президента в Брюссель не означає, що саміт відбуватиметься саме там, точне місце наразі не відоме.
Представники ЄС зазначають, що на саміті обговорюватимуть подальшу підтримку України, а також лідери Європейського союзу оцінять шлях нашої держави до членства у блоці.
- Рада ЄС 16 грудня затвердила дев'ятий пакет нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на Росію у зв’язку з її війною проти України.
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