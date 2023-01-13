Кулеба заявив, що на саміті Україна - ЄС однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу
На саміті Україна - ЄС, який пройде в лютому 2023 року, однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу нашої країни до Євросоюзу
Про це міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Deník.
"Сьогодні Україна робить усе, щоб у короткий термін стати членом ЄС. У нас є всі необхідні передумови та потенціал, а також політична воля для якнайшвидшого виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. Водночас членство України в ЄС залежить від спільного політичного рішення всіх країн об’єднаної Європи та від тих переваг, які ми пропонуємо європейській спільноті", - сказав він.
За його словами, Україна досягла значного прогресу у виконанні семи рекомендацій, від яких залежить вступ України до Союзу, діючи "швидко та на випередження".
"3 лютого відбудеться черговий саміт Україна - ЄС, однією з ключових тем якого стануть попередні переговори щодо членство нашої країни в Європейському Союзі", - підкреслив Кулеба.
- Саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.
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