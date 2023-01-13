Про це міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Deník.

"Сьогодні Україна робить усе, щоб у короткий термін стати членом ЄС. У нас є всі необхідні передумови та потенціал, а також політична воля для якнайшвидшого виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. Водночас членство України в ЄС залежить від спільного політичного рішення всіх країн об’єднаної Європи та від тих переваг, які ми пропонуємо європейській спільноті", - сказав він.

За його словами, Україна досягла значного прогресу у виконанні семи рекомендацій, від яких залежить вступ України до Союзу, діючи "швидко та на випередження".

"3 лютого відбудеться черговий саміт Україна - ЄС, однією з ключових тем якого стануть попередні переговори щодо членство нашої країни в Європейському Союзі", - підкреслив Кулеба.

Саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.