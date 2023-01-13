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Головна політика Кулеба заявив, що на саміті Україна - ЄС однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу

Кулеба заявив, що на саміті Україна - ЄС однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу

13 січня, 2023 п'ятниця
13:22
політика Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ

На саміті Україна - ЄС, який пройде в лютому 2023 року, однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу нашої країни до Євросоюзу

Про це міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Deník.

"Сьогодні Україна робить усе, щоб у короткий термін стати членом ЄС. У нас є всі необхідні передумови та потенціал, а також політична воля для якнайшвидшого виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. Водночас членство України в ЄС залежить від спільного політичного рішення всіх країн об’єднаної Європи та від тих переваг, які ми пропонуємо європейській спільноті", - сказав він.

За його словами, Україна досягла значного прогресу у виконанні семи рекомендацій, від яких залежить вступ України до Союзу, діючи "швидко та на випередження".

"3 лютого відбудеться черговий саміт Україна - ЄС, однією з ключових тем якого стануть попередні переговори щодо членство нашої країни в Європейському Союзі", - підкреслив Кулеба.

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Новини
Україна
ЄС
Дмитро Кулеба
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