Генерація електрики повністю забезпечує потреби українців, - Галущенко

Про це повідомили в міненерго.

"За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні", - ствердили в пресслужбі.

Зазначається, що на Житомирщині можливі відключення електрики через ремонт мережевої інфраструктури.

Також упродовж минулої доби фахівці повернули енергопостачання 9 тис. абонентів Донеччини, де мережа пошкоджена російськими обстрілами.