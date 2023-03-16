Генерація електрики повністю забезпечує потреби українців, - Галущенко
Міністр енергетики Герман Галущенко ствердив, що генерація має потрібні обсяги потужності, аби повністю забезпечити потреби споживачів. Однак на Житомирщині можливі відключення через ремонт мережі
Про це повідомили в міненерго.
"За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні", - ствердили в пресслужбі.
Зазначається, що на Житомирщині можливі відключення електрики через ремонт мережевої інфраструктури.
Також упродовж минулої доби фахівці повернули енергопостачання 9 тис. абонентів Донеччини, де мережа пошкоджена російськими обстрілами.
- Нагадаємо, ранком у ДТЕК попереджали, що 16 березня в частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області відбуваються відключення електроенергії відповідно до стабілізаційних графіків.
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