На Київщині частково застосовано графіки стабілізаційних відключень світла: у ДТЕК розповіли, де саме
У частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області відбуваються відключення електроенергії відповідно до стабілізаційних графіків
Про це 16 березня повідомила пресслужба ДТЕК.
"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому за командою Укренерго були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками", - йдеться в повідомленні.
- У ніч на 9 березня ворог випустив по Україні 81 ракету. Є влучання в енергетичні об'єкти.
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