Про це 16 березня повідомила пресслужба ДТЕК.

"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому за командою Укренерго були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками", - йдеться в повідомленні.