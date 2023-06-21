Про це йдеться у звіті ООН.

"Пересічне українська домогосподарство загалом мало витримати п'ять тижнів без електрики з 10 жовтня до кінця грудня 2022 року, за оцінками на основі даних Укренерго", - йдеться у звіті.

При цьому в організації вважають, що здатність до виробництва електроенергії скоротилося на 61 відсоток протягом року. 6 енергоблоків із 75 були знищено, 16 пошкоджені, один перебуває під тимчасовим контролем РФ, а 22 не працювали через матеріально-технічні проблеми з постачанням газу чи вугілля.

Крім того, літня ремонтна компанія енергоблоків може спричинити дефіцит потужності в енергосистемі, припустили в ООН.

"Якщо кілька атомних електростанцій, блоки станції (АЕС) не працюють, в енергосистемі може виникнути дефіцит енергії", - вважають експерти.