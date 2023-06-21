Обстріли РФ: в ООН підрахували, скільки в середньому була без світла пересічна українська родина
Українці з початку атак Росії на критичну інфраструктуру в жовтні і до кінця 2022 року загалом п’ять тижнів сиділи без електроенергії
Про це йдеться у звіті ООН.
"Пересічне українська домогосподарство загалом мало витримати п'ять тижнів без електрики з 10 жовтня до кінця грудня 2022 року, за оцінками на основі даних Укренерго", - йдеться у звіті.
При цьому в організації вважають, що здатність до виробництва електроенергії скоротилося на 61 відсоток протягом року. 6 енергоблоків із 75 були знищено, 16 пошкоджені, один перебуває під тимчасовим контролем РФ, а 22 не працювали через матеріально-технічні проблеми з постачанням газу чи вугілля.
Крім того, літня ремонтна компанія енергоблоків може спричинити дефіцит потужності в енергосистемі, припустили в ООН.
"Якщо кілька атомних електростанцій, блоки станції (АЕС) не працюють, в енергосистемі може виникнути дефіцит енергії", - вважають експерти.
- 21 червня мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила пропускну спроможність міждержавних інтерконекторів для імпорту електроенергії в Україну та Молдову. У пікові години споживання саме імпорт електроенергії рятує українців від знеструмлення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.73
Купівля 36.73Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе