Як повернути відключене за борги світло: Yasno оприлюднила послідовність дій
Yasno пояснила, як повернути відключене за борги світло. Для цього не потрібно відвідувати офіс компанії. Усі кроки можна здійснити онлайн
Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.
Перший крок – повна сплата боргу. Внести кошти можна через особистий кабінет на сайті компанії, у застосунку, в чатботі у Telegram або Viber. Також можна скористатися іншими платіжними сервісами, які доступні споживачеві.
Квитанцію про оплату потрібно зберегти й надіслати:
- у чатботі одного з вищеперерахованих месенджерів;
- на пошту [email protected] (якщо ви мешкаєте у Дніпропетровському регіоні) або на [email protected] (для киян);
- в особисті повідомлення на сторінці компанії у Facebook.
Разом із квитанцією потрібно надіслати роздруковану, заповнену та сфотографовану (або скановану) заяву. Завантажити заяву можна тут: bit.ly/guide_recovery
У повідомленні слід вказати контактний номер телефону та електронну адресу.
"Після цього вам надійде окремий рахунок за послуги оператора системи розподілу з відключення та підключення. Оплатіть його та відправте квитанцію за тією ж електронною адресою, з якої ви отримали лист", - зазначили у компанії.
Світло повернуть протягом 3-5 днів.
- 9 січня Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток – зона активних бойових дій.
- У компанії Yasno розповіли, як відключатимуть споживачів.
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