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"До кінця тижня рішення ухвалять": у Міненерго розповіли, якими будуть тарифи на світло

29 травня, 2024 середа
20:04
Економіка тарифи на електроенергію, лічильник

До кінця тижня рішення про підвищення тарифів на електроенергію в Україні буде ухвалено. Нині в уряді ще тривають дискусії

Зміст

Про це в ефірі телемарафону 29 травня заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

Урядовиця зазначила, що влада шукає всі можливі шляхи для того, аби виправити ситуацію в енергосистемі й підготуватися до наступного опалювального сезону.

"Довго тривали розрахунки, і в уряді ще тривають дискусії, але до кінця тижня рішення про підвищення тарифів буде прийняте", - сказала вона.

За її словами, тариф буде диференційованим.

"Це означає, що до якогось рівня споживачі будуть платити за старою ціною, а при перевищенні буде встановлюватися нова ціна за електроенергію. Ми сподіваємось, що це буде спонукати до не просто економного, а розумного споживання", - зазначила чиновниця.

Вона нагадала, що удари РФ по енергооб'єктах були дуже потужними, а енергосистема України наразі дуже чутлива до погодних умов, тому українцям варто з розумінням ставитися до будь-яких змін в енергетиці.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.

Перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку. Пізніше у Міненерго підтвердили, що дискусії з цього приводу дійсно тривають.

27 травня в Укренерго заявили, що у спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими.

Читайте також: Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення

Теги:
Новини
Україна
Енергетика
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