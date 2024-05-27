У спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими, – Укренерго
Українська енергосистема дуже залежить від погодних умов, тому у спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
З 22 березня по 8 травня РФ розбила майже всі великі ТЕС, тому вони не здатні генерувати вдосталь електроенергії для покриття потреб споживачів. Схожа ситуація з ГЕС: частину потужностей виведено з ладу російськими ударами. Ті, що залишились, працювали на межі можливостей завдяки паводку. Зараз водопілля йде на спад і скоро закінчиться.
Також зараз почалась ремонтна кампанія на атомних електростанціях, щоб підготувати їх до зими. Імпорту електроенергії теж недостатньо.
"Через це вперше в історії української енергосистеми диспетчери мають настільки сильно покладатись на роботу сонячних електростанцій", - зазначили в Укренерго.
При цьому СЕС станом на 2022 рік складали лише 5% від загального обсягу генерації в Україні. Зараз цей відсоток значно вищий, але на ефективність роботи сонячних електростанцій дуже впливає погода. Хмарність суттєво знижує генерацію.
"Крім цього, важливим погодним фактором є дощ. Дощові хмари зводять генерацію сонячної панелі нанівець", - додали у компанії.
Сильна спека також негативно впливає на роботу сонячних панелей. За надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз.
"А споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори. Тому в спекотні місяці графіки відключень можуть бути жорсткішими", - наголосили в Укренерго.
Там додали, що "у найближчій перспективі до графіків відключень доведеться звикнути".
- Укренерго не прогнозує відключень світла 28 травня.
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