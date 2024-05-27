Укренерго не прогнозує відключень світла 28 травня
На вівторок, 28 травня, відключень побутових і промислових споживачів в Україні від електроенергії не прогнозується
Про це поінформувала пресслужба Укренерго.
Там зазначили, що в разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування графіків відключень буде повідомлено додатково.
Водночас у Міненерго пояснили, що обмежень для побутових і промислових споживачів не прогнозується через збільшення обсягів внутрішньої генерації, зокрема, атомної. Ще одна причина – сприятливі погодні умови та високий показник виробітку електроенергії сонячними станціями у денні години.
При цьому у відомстві закликали споживачів і надалі користуватись електроенергією ощадливо.
- 26 червня Укренерго також не прогнозувало обмежень для споживачів.
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