Укренерго не прогнозує відключень світла 28 травня

Про це поінформувала пресслужба Укренерго.

Там зазначили, що в разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування графіків відключень буде повідомлено додатково.

Водночас у Міненерго пояснили, що обмежень для побутових і промислових споживачів не прогнозується через збільшення обсягів внутрішньої генерації, зокрема, атомної. Ще одна причина – сприятливі погодні умови та високий показник виробітку електроенергії сонячними станціями у денні години.

При цьому у відомстві закликали споживачів і надалі користуватись електроенергією ощадливо.

26 червня Укренерго також не прогнозувало обмежень для споживачів.

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