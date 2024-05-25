Відключень світла на 26 травня Укренерго не обіцяє

Про це інформує Укренерго.

"Завтра, 26 травня, протягом доби у всіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування графіків відключень буде повідомлено додатково.