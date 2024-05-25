Відключень світла на 26 травня Укренерго не обіцяє
В Укренерго заявили, що на неділю, 26 травня, у всіх регіонах України відключень електроенергії не прогнозується
Про це інформує Укренерго.
"Завтра, 26 травня, протягом доби у всіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується", - йдеться у повідомленні.
В Укренерго додали, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування графіків відключень буде повідомлено додатково.
-
У суботу, 25 травня, у деяких регіонах України змінили графіки відключення електроенергії - вони діятимуть з 20:00 до 24:00.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.87 Купівля 39.87Продаж 40.38
- EUR Купівля 43.09Продаж 43.84
- Актуальне
- Важливе