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Відключень світла на 26 травня Укренерго не обіцяє

25 травня, 2024 субота
18:36
Економіка

В Укренерго заявили, що на неділю, 26 травня, у всіх регіонах України відключень електроенергії не прогнозується

Зміст

Про це інформує Укренерго.

"Завтра, 26 травня, протягом доби у всіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування графіків відключень буде повідомлено додатково.

  • У суботу, 25 травня, у деяких регіонах України змінили графіки відключення електроенергії - вони діятимуть з 20:00 до 24:00.

Теги:
Суспільство
Україна
графік вимкнення світла
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