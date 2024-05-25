Укренерго змінило графіки відключення світла 25 травня
У суботу, 25 травня, у деяких регіонах України змінили графіки відключення електроенергії - вони діятимуть з 20:00 до 24:00
Про це повідомляє ДТЕК.
Зазначається, що 25 травня у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях графіки відключення електроенергії діятимуть з 20:00 до 24:00.
Натомість впродовж дня відключення не передбачаються.
Гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що покриття потреб у столиці тримається на рівні 80%, що на 7% менше за прогноз: "На цей раз Укренерго для Києва дає коригування в гіршу сторону. Обмеження з 20 до 24, покриття потреб до 80% (на 7% менше за прогноз)".
- 24 травня в Україні хмарність заважала працювати сонячним електростанціям на максимумі.
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