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Мінсоцполітики: У разі підвищення тарифів автоматично працюватиме механізм субсидій

31 травня, 2024 п'ятниця
16:25
Суспільство субсидія

Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики, зазначила, що при підвищенні тарифів у держави є гроші на субсидії для всіх родин, які потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг

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Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Щодо підвищення тарифів та субсидій, хочу всіх заспокоїти, бо механізм субсидій працює так, що, якщо тариф підвищується, а ви є родиною, яка отримує субсидії, то субсидія вам буде перерахована автоматично. Вже з січня 2023 року в нас субсидії повністю цифралізовані. Нарахування виплат здійснює Пенсійний фонд, який має дуже потужну ІТ-систему. Якщо тарифи будуть підвищені, то для всіх тих родин, які мають субсидії сьогодні, ми самі автоматично ці субсидії перерахуємо. Гроші для цього є і будуть", - підкреслила перша заступниця міністра соціальної політики.

За її словами, якщо родина не отримує субсидій, але внаслідок підвищення тарифів відчула, що оплата житлово-комунальних послуг є надмірною, то треба звертатися до Пенсійного фонду.

"Розроблені зручні інструменти – це так звана спрощена заява на субсидію. Заходьте на сайт "Дії" чи на сайт Пенсійного фонду, потім до електронного кабінету, де онлайн можна подати коротеньку заяву. Решту ми зробимо самі, як держава. І ми будемо призначати субсидії всім, хто їх потребує", - резюмувала Дарина Марчак.

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Теги:
Україна
Пенсійний фонд
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