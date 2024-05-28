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Прогнози невтішні: голова Спілки споживачів комунальних послуг про підвищення тарифів на електроенергію для населення

28 травня, 2024 вiвторок
20:14
Економіка тарифи на електроенергію, лічильник

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, зазначив, що з 1 червня ті українці, які споживають понад 100 кВт, будуть сплачувати за споживання електроенергії по новому тарифу - 4 грн 80 коп. за 1 кВт-год

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Прогнози невтішні щодо підвищення тарифів на електроенергію для побутового споживача. З 1 червня ті українці, які споживають понад 100 кВт, а це переважна більшість населення, будуть сплачувати за споживання електроенергії по 4 грн 80 коп. за 1 кВт-год. Це більше ніж на 2 грн, порівнюючи з сьогоднішнім тарифом. Для тих, хто споживає до 100 кВт, тариф залишиться таким, яким був. Однак це дуже малий прошарок населення, тому що до 100 кВт це дуже мало, тобто люди не будуть користуватися ні пральною машиною, ні праскою, ні будь-якими благами цивілізації", - зауважив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

За його словами, щодо тарифу 4 грн 80 коп., то це інсайдерська інформація, але днями будуть опубліковані документи та й у міністерстві вже погодили новий тариф.

"Будь-яке підвищення тарифу не призводить до розв'язання проблем в енергетиці чи якості послуг, а призводитиме до ще більших боргів населення за житлово-комунальні послуги. На сьогодні борги складають катастрофічну цифру, по моїм розрахункам – понад 200 млрд грн, але ми ще і далі збільшуватимемо тарифи, бо окрім електроенергії зросте вартість обслуговування багатоповерхових будинків. Думаю, що невдовзі, можливо, піднімуться й інші тарифи. Але навіть це підняття тарифів призведе до збільшення боргів населення", - резюмував Олег Попенко.

  • 9 травня колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков повідомив, що Україна входить у важкий літній сезон, але енергосистема не ляже.
  • 17 травня народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що з 1 червня тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, зростуть до 4,5-5 грн/кВт. Зараз в уряді активно обговорюють це питання.
Теги:
Суспільство
Україна
Енергія
Енергетика
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