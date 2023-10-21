Зеленський обговорив з Ердоганом наступний раунд переговорів щодо Формули миру
Туреччина братиме участь у наступному раунді переговорів щодо Формули миру та висловить свій авторитетний голос і позицію
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Під час розмови з Президентом Реджепом Ердоганом висловив вдячність Туреччині за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - написав він.
Зеленський зазначив, що в ході розмови з Ердоганом вони обговорили наступний раунд переговорів щодо Формули миру, який відбудеться на Мальті, й дійшли висновку, що Туреччина братиме участь у переговорах, де висловить свій авторитетний голос і позицію.
Лідери також обговорили питання продовольчої безпеки. Зеленський наголосив, що попри зрив Росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна залишається відданою важливій ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки та забезпечує роботу Чорноморського зернового коридору.
Президенти також обговорили ситуацію на Близькому Сході й погодились зі спільним баченням необхідності забезпечити захист цивільних осіб та повагу до гуманітарного права.
- 12 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоагн назвав бомбардування Ізраїлем сектору Гази бійнею та розкритикував США через їхню позицію щодо конфлікту.
- 21 жовтня турецький політик Сулейман Сезен, який представляє партію президента країни Реджепа Ердогана в місті Самсун, заявив, що німецький диктатор Адольф Гітлер "мав рацію, коли вбивав євреїв". Також він наголосив, що "молиться про божу милість" для лідера нацистської партії.
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