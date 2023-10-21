"Маю надію, що Ізраїль перестане існувати": турецький політик з партії Ердогана заявив, що молиться за Гітлера

Про це він сказав на засіданні ради, пише видання Global Village Space.

"Гітлер сказав: "Ви будете проклинати мене за кожного єврея, якого я не вбив". Такі правдиві слова, як сьогодні сіоністський єврейський Ізраїль, стоять за кожною спробою створити хаос у світі", - заявив Сезен.

Він додав, що молиться про "Божу милість і благодать Гітлера за його слова".

Турецький політик висловив надію, що Ізраїль "незабаром перестане існувати й у світі настане мир, як тільки він буде очищений від євреїв".

Другий член ради припустив, що висловлювання його колеги були емоційним спалахом.