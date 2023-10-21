"Маю надію, що Ізраїль перестане існувати": турецький політик з партії Ердогана заявив, що молиться за Гітлера
Турецький політик Сулейман Сезен, який представляє партію президента країни Реджепа Ердогана в місті Самсун, заявив, що німецький диктатор Адольф Гітлер "мав рацію, коли вбивав євреїв". Також він наголосив, що "молиться про божу милість" для лідера нацистської партії
Про це він сказав на засіданні ради, пише видання Global Village Space.
"Гітлер сказав: "Ви будете проклинати мене за кожного єврея, якого я не вбив". Такі правдиві слова, як сьогодні сіоністський єврейський Ізраїль, стоять за кожною спробою створити хаос у світі", - заявив Сезен.
Він додав, що молиться про "Божу милість і благодать Гітлера за його слова".
Турецький політик висловив надію, що Ізраїль "незабаром перестане існувати й у світі настане мир, як тільки він буде очищений від євреїв".
Другий член ради припустив, що висловлювання його колеги були емоційним спалахом.
- Заява Сезема пролунала після того, як ввечері 17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.
- Увесь вечір в Туреччині тривали акції протесту проти обстрілу госпіталю Аль-Ахлі в Газі. Мітингарі збиралися біля ізраїльського посольства в Анкарі та генконсульства в Стамбулі.
- Також в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. 18 жовтня о 03:53 в Бейруті кілька протестувальників штурмували офіс ООН та підпалювали його.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе