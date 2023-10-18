У Туреччині біля дипустанов Ізраїлю відбулися протести: мітингарі звинуватили ЦАХАЛ в ударі по лікарні в Газі

Про це інформує телеканал TRT Haber.

"Громадяни, які відреагували на бомбардування Ізраїлем баптистської лікарні Аль-Ехлі в Газі, яка перебувала в блокаді, прийшли до будівлі генерального консульства на Бешикташі з палестинськими прапорами в руках. Учасники, реагуючи на бомбардування лікарні, скандували гасло "Вбивця Ізраїлю, геть з Палестини", а також скандували такбір", - повідомляє телеканал.

На площі Республіки в Кайсері, що в центрі Туреччини, люди з турецькими та палестинськими прапорами протестували проти Ізраїлю на тлі обстрілів медзакладу в Газі. Представники громадських організацій у своїх промовах засудили ізраїльські дії та закликали до негайного припинення насильства.

Фото: Reuters

У Газіантепі, що на півдні країни, люди зібралися на площі демократії, махали прапорами, вигукували гасла типу "Ізраїль - геть", "Слава Палестині" та "Ізраїль - вбивця, геть з Гази". А в Шанлиурфі, що на південному сході, люди не тільки протестували, але й помолилися за загиблими.

У різних містах, таких як Кахраманмараш, Малатія, Адияман, Кіліс та інші, також відбулися мітинги проти Ізраїлю та на захист Палестини.

У Анкарі велика кількість людей прийшла до посольства Ізраїлю з палестинськими прапорами та засудила дії ЦАХАЛ. Вони також провели заупокійну молитву та читали Коран. Натовп розійшовся близько 4 години ранку.

Що передувало

У вівторок, 17 жовтня, бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.

В Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. 18 жовтня о 03:53 в Бейруті кілька протестувальників штурмували офіс ООН та підпалювали його.

Президент США Джо Байден планував зустрітись з королем Йорданії, головами Палестини та Єгипту в Аммані у середу, 18 жовтня, проте скасував поїздку через оголошення жалоби в Палестині за загиблими під час атаки по лікарні в Газі.