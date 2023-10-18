У Туреччині біля дипустанов Ізраїлю відбулися протести: мітингарі звинуватили ЦАХАЛ в ударі по лікарні в Газі
Увесь вечір в Туреччині тривали акції протесту проти обстрілу госпіталю Аль-Ахлі в Газі. Мітингарі збиралися біля ізраїльського посольства в Анкарі та генконсульства в Стамбулі
Про це інформує телеканал TRT Haber.
"Громадяни, які відреагували на бомбардування Ізраїлем баптистської лікарні Аль-Ехлі в Газі, яка перебувала в блокаді, прийшли до будівлі генерального консульства на Бешикташі з палестинськими прапорами в руках. Учасники, реагуючи на бомбардування лікарні, скандували гасло "Вбивця Ізраїлю, геть з Палестини", а також скандували такбір", - повідомляє телеканал.
На площі Республіки в Кайсері, що в центрі Туреччини, люди з турецькими та палестинськими прапорами протестували проти Ізраїлю на тлі обстрілів медзакладу в Газі. Представники громадських організацій у своїх промовах засудили ізраїльські дії та закликали до негайного припинення насильства.
Фото: Reuters
У Газіантепі, що на півдні країни, люди зібралися на площі демократії, махали прапорами, вигукували гасла типу "Ізраїль - геть", "Слава Палестині" та "Ізраїль - вбивця, геть з Гази". А в Шанлиурфі, що на південному сході, люди не тільки протестували, але й помолилися за загиблими.
У різних містах, таких як Кахраманмараш, Малатія, Адияман, Кіліс та інші, також відбулися мітинги проти Ізраїлю та на захист Палестини.
У Анкарі велика кількість людей прийшла до посольства Ізраїлю з палестинськими прапорами та засудила дії ЦАХАЛ. Вони також провели заупокійну молитву та читали Коран. Натовп розійшовся близько 4 години ранку.
Що передувало
У вівторок, 17 жовтня, бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.
В Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. 18 жовтня о 03:53 в Бейруті кілька протестувальників штурмували офіс ООН та підпалювали його.
Президент США Джо Байден планував зустрітись з королем Йорданії, головами Палестини та Єгипту в Аммані у середу, 18 жовтня, проте скасував поїздку через оголошення жалоби в Палестині за загиблими під час атаки по лікарні в Газі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.44 Купівля 37.44Продаж 38.16
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.65
- Актуальне
- Важливе