Ердоган назвав удари Ізраїлю по сектору Гази бійнею та розкритикував США

Про це повідомляє Anadolu.

За словами Ердогана, будь-які війни мають вестися за певними законами.

"Бійні в Газі не може бути жодного виправдання. Відключення електрики, води, відсутність палива та продовольства для 2 мільйонів жителів Гази є антигуманним і суперечить правилам ведення війни. Це суперечить загальній декларації прав людини. Де ж Захід? Яких кроків вони вжили? Жодних!", - обурився Ердоган.

Також президент Туреччини розкритикував США через позицію щодо конфлікту в Ізраїлі.

"Що більше підійде такій країні, як Америка? Це країна, яка прагне встановлення миру чи підливає бензин у вогонь?", - запитав Ердоган.

Події в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази.

Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та лідер опозиції Бенні Ганц оголосили про формування надзвичайного уряду для боротьби з ХАМАС

12 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Тель-Авів та зустрівся з Беньяміном Нетаньягу.