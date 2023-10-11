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Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі

11 жовтня, 2023 середа
08:33
Світ Ізраїль обстріл

Внаслідок атаки палестинського терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль кількість жертв зросла до 1200. Натомість ЦАХАЛ вразив понад 200 цілей у Газі

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що понад 3 тисячі людей отримали поранення під час безпрецедентної атаки ХАМАС. Доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до сектора Газа, досі невідома.

Водночас армія оборони Ізраїля заявила, що завдала масованих авіаударів у секторі Газа, вразивши понад 200 цілей за минулу добу в прибережному районі міста Газа. Військові кажуть, що цілі були знищені в Аль-Фуркан, названому на честь мечеті в районі міста.

"Армія оборони Ізраїлю стверджує, що нічні напади стали третім повітряним нападом на Аль-Фуркан за останні 24 години. Цей район був названий "гніздом терору", який ХАМАС використовував для нападів на Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

Військові кажуть, що під час трьох атак було вражено близько 450 цілей. Для ударів також застосовували винищувачі.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу повідомили, що почнуть вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Газа, що здійснюватимуться без попереджень про цілі.

Пізніше представник ХАМАСу заявив, що угруповання відкрите до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, оскільки "цілі були досягнуті".

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель на засіданні голів МЗС Євросоюзу заявив, що деякі дії Ізраїлю, попри самозахист, суперечать гуманітарному праву та закликав не припиняти гуманітарну підтримку Палестини.

У четвер, 12 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибуде до Ізраїлю, щоб особисто оцінити ситуацію в країни після атаки бойовиків ХАМАСу.

Ізраїль
Палестина
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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