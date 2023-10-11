Нетаньягу оголосив про формування надзвичайного уряду Ізраїлю

Про це повідомляє Times of Israel.

Нетаньягу оголосив про формування надзвичайного уряду під час телевізійного звернення до нації.

"Ми залишили осторонь наші розбіжності, оскільки на кону – доля нашої країни", – сказав Нетаньягу.

Лідер опозиції Бенні Ганц, який увійшов до нового складу уряду, підкреслив, що політики забути про розбіжності заради боротьби проти угруповання ХАМАС.

Нетаньяху наголосив, що метою ізраїльської військової операції в секторі Гази є повна ліквідація ХАМАС.

"Всі члени ХАМАС можуть уже зараз вважати себе мертвими", - сказав Нетаньягу.

Відомо, що до нового "вузького кабінету" з безпеки, окрім Нетаньягу та Ганца, увійшов міністр оборони Йоав Галант. Міністр з питань стратегічного планування Рон Дермер та ексголова генштабу Гаді Айзенкот отримали статус спостерігачів при кабінеті.

П'ятеро однопартійців Ганца увійшли до складу уряду як міністри без портфелів.

Події в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази.

Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі.

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Також стало відомо, що 12 жовтня до Ізраїлю прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен для того, щоб особисто оцінити ситуацію в країні.