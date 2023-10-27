ЦАХАЛ заявив про початок сухопутної операції в Газі
У п'ятницю, 27 жовтня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що вона розширює наземні операції в Газі
Про це заявив речник армії Даніель Хагарі, передає CNN.
Представник армії заявив, що вони "розширюють наземні операції" в Газі. Водночас, CNN з посиланням на жителів Гази повідомила, що авіаудари перед заявою ЦАХАЛ були найінтенсивнішими з початку бойових дій майже три тижні тому.
"За останні години зросла кількість атак на підземні цілі та інфраструктури терористів", - йдеться у повідомленні.
Палестинська телекомунікаційна компанія Jawwal, яка надає послуги мобільного зв’язку Газі, заявила, що "інтенсивні бомбардування за останню годину призвели до руйнування всіх інших міжнародних маршрутів, що з’єднують Газу із зовнішнім світом" і до відключення інтернету та зв'язку.
Високопоставлений чиновник ХАМАС Хусам Бадран закликав палестинців протистояти ЦАХАЛу на контрольно-пропускних пунктах і в містах на Західному березі.
"Настав час взятися за зброю", - сказав він у заяві.
Раніше міністр оборони Ізраїлю Галант заявив, що наземний наступ в Газі буде тривалим і складним процесом через підземні тунелі ХАМАСу. Зокрема, проблему становить густота населення сектору
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