Наземна операція в Газі буде тривалою: міністр оборони Ізраїлю пояснив, чому

Про це повідомляє The Hill.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що, на його думку, довгоочікуваний наземний наступ в Газі буде тривалим і складним процесом, підкресливши, що знищення сумнозвісної мережі тунелів, яку побудував ХАМАС під землею, буде непростим завданням.

Галлант додав, що очікує, що це призведе до чергової фази бойових дій меншої інтенсивності, оскільки Ізраїль знищує "осередки опору". Він показав аерофотозйомку того, що він описав як шахту тунелю, побудованого поруч з лікарнею, і сказав, що тунелі часто беруть свій початок у цивільних районах, але ці твердження неможливо перевірити самостійно.

Повідомляється, що про систему тунелів ХАМАС, так звану приховану лінію фронту Ізраїлю, багато чого невідомо. На додаток до розгалуженої системи тунелів, тактика ХАМАС щодо створення пускових установок у житлових будинках і лікарнях, практика переодягання в цивільний одяг, щоб змішатися з цивільним населенням, а також густота населення Гази створюють серйозні проблеми для Ізраїлю напередодні потенційного наземного вторгнення.