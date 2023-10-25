"Бойовики ХАМАС приречені": Нетаньягу розповів про підготовку до наземної операції

Про це пише Sky News.

За словами Нетаньягу, підготовка до введення військ у сектор Гази продовжується, армія оборона Ізраїлю вже знищила тисячі терористів.

"Всі бойовики ХАМАСу приречені", - наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Водночас прем'єр відмовився розкривати деталі планів Ізраїлю щодо наземної операції, оскільки вони мають бути секретними для громадськості.

"Я хочу внести ясність: терміни проведення операції ЦАХАЛу одноголосно визначаються кабінетом, який керує війною, разом з начальником Генерального штабу. Ми працюємо для того, щоб забезпечити найкращі оптимальні умови для проведення наступних операцій", - каже Нетаньягу.