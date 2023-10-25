"Бойовики ХАМАС приречені": Нетаньягу розповів про підготовку до наземної операції
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розповів про підготовку до наземної операції у секторі Гази
Про це пише Sky News.
За словами Нетаньягу, підготовка до введення військ у сектор Гази продовжується, армія оборона Ізраїлю вже знищила тисячі терористів.
"Всі бойовики ХАМАСу приречені", - наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.
Водночас прем'єр відмовився розкривати деталі планів Ізраїлю щодо наземної операції, оскільки вони мають бути секретними для громадськості.
"Я хочу внести ясність: терміни проведення операції ЦАХАЛу одноголосно визначаються кабінетом, який керує війною, разом з начальником Генерального штабу. Ми працюємо для того, щоб забезпечити найкращі оптимальні умови для проведення наступних операцій", - каже Нетаньягу.
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