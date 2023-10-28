Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного гуманітарного перемир’я між Ізраїлем і ХАМАСом
У п'ятницю, 27 жовтня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію з закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Резолюція була прийнята більшістю голосів
Про це повідомляє Reuters.
"Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у п'ятницю, 27 жовтня, переважною більшістю голосів закликала до негайного гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС, а також висунула вимогу надати доступ гуманітарній допомозі до обложеного сектору Газа і захистити цивільне населення", - йдеться у повідомленні. .
Зазначається, що резолюція, підготовлена арабськими країнами, не є обов'язковою до виконання, але має політичну вагу, враховуючи глобальну температуру, оскільки Ізраїль посилює наземні операції в Газі у відповідь на найгірший за 75-річну історію Ізраїлю напад ХАМАСу на цивільне населення, що стався 7 жовтня.
Резолюція була прийнята 120 голосами "за", 45 утрималися у тому числі Велика Британія, Україна, Росія, Болгарія та Естонія, і 14 - в тому числі Ізраїль і Сполучені Штати - проголосували "проти". Генеральна Асамблея проголосувала після того, як Рада Безпеки чотири рази за останні два тижні не змогла вжити заходів.
Фото: ООН
Очільник МЗС Ізраїлю розкритикував рішення ООН, заявивши, що його країна має намір ліквідувати ХАМАС так само, як колись нацистів та ІДІЛ:
"Ми категорично відкидаємо огидний заклик Генеральної Асамблеї ООН до припинення вогню. Ізраїль має намір ліквідувати ХАМАС, так само як світ мав справу з нацистами та ІДІЛ".
- 24 жовтня посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан закликав Антоніу Гутерреша піти у відставку з посади через заяву генсека, нібито атаки ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня відбулися "не просто так", а після "56 років задушливої окупації палестинського народу Ізраїлем".
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш обурився тим, що його слова "були спотворені" та заявив, що не виправдовував акти терору з боку ХАМАСу.
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