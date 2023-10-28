Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного гуманітарного перемир’я між Ізраїлем і ХАМАСом

Про це повідомляє Reuters.

"Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у п'ятницю, 27 жовтня, переважною більшістю голосів закликала до негайного гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС, а також висунула вимогу надати доступ гуманітарній допомозі до обложеного сектору Газа і захистити цивільне населення", - йдеться у повідомленні. .

Зазначається, що резолюція, підготовлена арабськими країнами, не є обов'язковою до виконання, але має політичну вагу, враховуючи глобальну температуру, оскільки Ізраїль посилює наземні операції в Газі у відповідь на найгірший за 75-річну історію Ізраїлю напад ХАМАСу на цивільне населення, що стався 7 жовтня.

Резолюція була прийнята 120 голосами "за", 45 утрималися у тому числі Велика Британія, Україна, Росія, Болгарія та Естонія, і 14 - в тому числі Ізраїль і Сполучені Штати - проголосували "проти". Генеральна Асамблея проголосувала після того, як Рада Безпеки чотири рази за останні два тижні не змогла вжити заходів.

Фото: ООН

Очільник МЗС Ізраїлю розкритикував рішення ООН, заявивши, що його країна має намір ліквідувати ХАМАС так само, як колись нацистів та ІДІЛ:

"Ми категорично відкидаємо огидний заклик Генеральної Асамблеї ООН до припинення вогню. Ізраїль має намір ліквідувати ХАМАС, так само як світ мав справу з нацистами та ІДІЛ".