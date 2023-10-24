Посол Ізраїлю закликав генсека ООН Антоніу Гутерреша піти у відставку
Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан закликав Антоніу Гутерреша піти у відставку з посади через заяву генсека, нібито атаки ХАМАСу відбуваються не просто так
Про це пише The Guardian та посол в Х.
Зазначається, що на засіданні Ради Безпеки ООН Гутерреш закликав до припинення вогню в Ізраїлі та Газі та заявив, що атаки ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня відбулися "не просто так", а після "56 років задушливої окупації палестинського народу Ізраїлем".
Ердан заявив, що генсек "повністю відірваний від реальності".
"Шокуюча промова Генерального секретаря на засіданні Ради Безпеки, коли весь Ізраїль обстрілюють ракетами, остаточно, без сумніву, довела, що Генеральний секретар повністю відірваний від реальності в нашому регіоні і що він дивиться на різанину, вчинену терористами ХАМАС, у спотворений і аморальний спосіб. Його заява про те, що "атаки ХАМАС не відбулися на порожньому місці", висловила розуміння тероризму та вбивств. Це справді незбагненно. Дійсно сумно, що голова організації, яка виникла після Голокосту, дотримується таких жахливих поглядів. Трагедія!", - йдеться у повідомленні.
Посол також закликав Гутерреша "негайно піти у відставку".
"Генеральний секретар ООН, який з розумінням ставиться до кампанії масового вбивства дітей, жінок і людей похилого віку, не годиться для того, аби очолювати ООН. Я закликаю його негайно піти у відставку. Немає жодного виправдання чи сенсу розмовляти з тими, хто виявляє співчуття до найжахливіших звірств, скоєних проти громадян Ізраїлю та єврейського народу. Просто немає слів", - додав він.
- Емір Катару закликав міжнародну спільноту не давати Ізраїлю "необмежений дозвіл на вбивство" палестинців. Він назвав це небезпечною ескалацією, яка загрожує глобальній безпеці.
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