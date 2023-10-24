Катар закликав міжнародну спільноту не надавати Ізраїлю "необмежений дозвіл на вбивство"

Про це повідомляє Reuters.

У вівторок, 24 жовтня, правлячий емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані закликав міжнародну спільноту не надавати Ізраїлю "необмежений дозвіл на вбивство" палестинців у його боротьбі проти ХАМАСу, назвавши це небезпечною ескалацією, яка загрожує глобальній безпеці.

"Ми кажемо: досить. Ізраїлю не можна давати безумовне зелене світло і необмежений дозвіл на вбивства", - заявив шейх Тамім бін Хамад Аль Тані у своїй щорічній промові на відкритті консультативної ради Шури арабської держави Перської затоки, що стало його першим публічним коментарем відтоді, як Катар розпочав свої останні спроби посередництва між Ізраїлем і ХАМАС.

Зокрема, палестинське міністерство охорони здоров'я заявило, що кількість загиблих у Газі перевищила 5000 за два тижні ізраїльських повітряних ударів.

Відтоді Катар веде відкритий діалог як з Ізраїлем, так і з ХАМАС, що призвело до звільнення чотирьох заручників, утримуваних ХАМАС.

"Ми закликаємо до серйозної регіональної та міжнародної позиції проти цієї небезпечної ескалації, яку ми спостерігаємо і яка загрожує безпеці регіону і світу", - сказав шейх Тамім. - Ми не приймаємо подвійних стандартів і поводимося так, ніби життя палестинських дітей не враховуються, ніби у них немає облич і імен".