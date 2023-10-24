Катар закликав міжнародну спільноту не надавати Ізраїлю "необмежений дозвіл на вбивство"
Емір Катару закликав міжнародну спільноту не давати Ізраїлю "необмежений дозвіл на вбивство" палестинців. Він назвав це небезпечною ескалацією, яка загрожує глобальній безпеці
Про це повідомляє Reuters.
У вівторок, 24 жовтня, правлячий емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані закликав міжнародну спільноту не надавати Ізраїлю "необмежений дозвіл на вбивство" палестинців у його боротьбі проти ХАМАСу, назвавши це небезпечною ескалацією, яка загрожує глобальній безпеці.
"Ми кажемо: досить. Ізраїлю не можна давати безумовне зелене світло і необмежений дозвіл на вбивства", - заявив шейх Тамім бін Хамад Аль Тані у своїй щорічній промові на відкритті консультативної ради Шури арабської держави Перської затоки, що стало його першим публічним коментарем відтоді, як Катар розпочав свої останні спроби посередництва між Ізраїлем і ХАМАС.
Зокрема, палестинське міністерство охорони здоров'я заявило, що кількість загиблих у Газі перевищила 5000 за два тижні ізраїльських повітряних ударів.
Відтоді Катар веде відкритий діалог як з Ізраїлем, так і з ХАМАС, що призвело до звільнення чотирьох заручників, утримуваних ХАМАС.
"Ми закликаємо до серйозної регіональної та міжнародної позиції проти цієї небезпечної ескалації, яку ми спостерігаємо і яка загрожує безпеці регіону і світу", - сказав шейх Тамім. - Ми не приймаємо подвійних стандартів і поводимося так, ніби життя палестинських дітей не враховуються, ніби у них немає облич і імен".
- 22 жовтня міністерство охорони здоров'я, яке упорядковується бойовикам ХАМАСу, заявило, що у Газі кількість загиблих внаслідок ракетних атак зросла до 4 651 палестинця.
- Приблизна кількість заручників, які утримуються бойовиками угруповання ХАМАС, зросла до 222 осіб, повідомив речник Армії оборони Ізраїлю.
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