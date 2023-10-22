ХАМАС заявив, що у Газі загинули понад 4,5 тисячі палестинців

Про це пише Sky News.

Зазначається, що з 7 жовтня було вбито 4651 палестинець, 40% з яких були дітьми. Також відомо, що понад 14 245 людей отримали поранення, 70% з них - діти та жінки.

Водночас речник міністерство охорони здоров'я Ашраф аль-Кудра заявив, що протягом минулої доби внаслідок ізраїльських ударів загинули 266 палестинців, у тому числі 117 дітей.