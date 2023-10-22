ХАМАС заявив, що у Газі загинули понад 4,5 тисячі палестинців
Міністерство охорони здоров'я, яке упорядковується бойовикам ХАМАСу, заявило, що у Газі кількість загиблих внаслідок ракетних атак зросла до 4 651 палестинця
Про це пише Sky News.
Зазначається, що з 7 жовтня було вбито 4651 палестинець, 40% з яких були дітьми. Також відомо, що понад 14 245 людей отримали поранення, 70% з них - діти та жінки.
Водночас речник міністерство охорони здоров'я Ашраф аль-Кудра заявив, що протягом минулої доби внаслідок ізраїльських ударів загинули 266 палестинців, у тому числі 117 дітей.
- Приблизна кількість заручників, які утримуються бойовиками угруповання ХАМАС, зросла до 212 осіб, повідомив речник Армії оборони Ізраїлю.
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