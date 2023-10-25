"Спотворення заяви": Гутерреш відреагував на звинуваченнях з боку Ізраїлю у виправданні ХАМАС
Генсек ООН Антоніу Гутерреш обурився тим, що його слова "були спотворені" та заявив, що не виправдовував акти терору з боку ХАМАСу
Про це повідомляє Укрінформ.
"Я шокований спотворенням моєї заяви. Так, ніби я виправдовував акти терору з боку ХАМАС. Це неправда. Все було навпаки", - сказав він.
Він також наголосив, що "необхідно розставити всі крапки над "і", особливо з поваги до жертв та їхніх родин".
- 24 жовтня посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан закликав Антоніу Гутерреша піти у відставку з посади через заяву генсека, нібито атаки ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня відбулися "не просто так", а після "56 років задушливої окупації палестинського народу Ізраїлем".
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