"Спотворення заяви": Гутерреш відреагував на звинуваченнях з боку Ізраїлю у виправданні ХАМАС

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я шокований спотворенням моєї заяви. Так, ніби я виправдовував акти терору з боку ХАМАС. Це неправда. Все було навпаки", - сказав він.

Він також наголосив, що "необхідно розставити всі крапки над "і", особливо з поваги до жертв та їхніх родин".