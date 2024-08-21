Байден затвердив секретний ядерний стратегічний план США, орієнтовний на стримування Китаю, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, такі зміни спричинені думкою Пентагону, що протягом наступного десятиліття китайські резерви будуть конкурувати за розміром і різноманітністю з американськими і російськими запасами.

Білий дім не повідомляв, що Байден схвалив переглянуту стратегію під назвою "Управління з використання ядерної зброї", яка також має на меті підготувати Штати до можливих скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, РФ та Північної Кореї. Документ, який оновлюється приблизно кожні чотири роки, настільки засекречений, що не має електронних копій, лише невелику кількість друкованих примірників, розповсюджених серед кількох чиновників з національної безпеки і командування Пентагону.

Але в крайніх виступах двом високопосадовцям адміністрації США дозволили натякнути на цю зміну – дуже обмеженими, окремими реченнями – напередодні більш детального, несекретного повідомлення Конгресу, яке очікується до того, як Байден залишить посаду.

"Президент нещодавно видав оновлене керівництво із застосування ядерної зброї, яке враховує наявність кількох ядерних супротивників", зазначив ядерний стратег з Массачусетського технологічного інституту, який працював у Пентагоні.

Він додав, що керівництво щодо зброї пояснює "значне збільшення розміру та різноманітності" ядерного арсеналу Китаю

У червні старший директор з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням Ради національної безпеки Пранай Вадді також посилався на цей документ, в якому вперше детально проаналізовано, чи готові Сполучені Штати реагувати на ядерні кризи, що спалахують одночасно або послідовно, із застосуванням комбінації ядерної і неядерної зброї.

Нова стратегія, за словами пана Вадді, підкреслює "необхідність стримування Росії, КНР і Північної Кореї одночасно".

"У минулому ймовірність того, що американські супротивники зможуть скоординувати ядерні погрози, щоб перевершити американський ядерний арсенал, здавалася малоймовірною. Але партнерство між Росією і Китаєм, що розвивається, і звичайні озброєння, які Північна Корея та Іран надають Росії для війни в Україні, докорінно змінили мислення Вашингтона", - пише NYT.