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Ексклюзив

Китай поставив ціль зрівнятися зі США за кількістю розгорнутих ядерних боєголовок - аналітик Їжак

Оксана Ліховід
6 серпня, 2024 вiвторок
12:55
Світ Китай ядерна зброя

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак зазначив, що китайці не тільки почали модернізовувати ядерний арсенал, вони почали його нарощувати

Зміст

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Холодна війна вже відбувається, але тривають дискусії. Є країни, які хочуть розділити світ на зони впливу, і є ті, які хочуть глобального впливу та змінювати правила. Ядерний фактор впливає на ситуацію й останнім часом він зростає. Дві основні причини - це те, що Росія вирішила використовувати жах перед ядерною зброєю задля досягнення політичних цілей. З іншого боку, Китай дотримується формально неядерної опозиції серед ядерних країн, але почав найбільшу серед ядерних країн програму щодо нарощування кількості", - зауважив Їжак.

За словами аналітика Національного інституту стратегічних досліджень, китайці не тільки почали модернізовувати ядерний арсенал, вони почали його нарощувати.

"Китай поставив ціль до 2035 року зрівнятися зі США за кількістю розгорнутих ядерних боєголовок. Тобто таких, які готові до використання після команди протягом кілька хвилин. Тобто Китай і Росія привернули увагу до ядерної зброї, створивши ситуацію, коли до ядерної зброї почали ставитись, як до реального засобу ведення бойових дій. Тобто ядерний фактор зростає, але загальна кількість ядерної зброї скорочується", - наголосив Їжак.

  • 21 червня, вперше за п'ять років, США та Китай відновили переговори Track Two щодо ядерної зброї у конфлікту навколо Тайваню. Представники Пекіна сказали американським колегам, що вони не будуть вдаватися до ядерних погроз.
  • 31 липня стало відомо, що російська армія розпочала третій етап навчання нестратегічних ядерних сил, під час якого будуть відпрацьовуватимуться питання підготовки до застосування зброї.
Теги:
Новини
Росія
Китай
ядерна зброя
ядерна програма
Війна з Росією
США
ядерна війна
Військові новини
ядерна небезпека
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