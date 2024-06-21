Китай пообіцяв США не вдаватися до ядерної зброї або погроз нею в боротьбі за Тайвань, - Reuters
Вперше за п’ять років США та Китай відновили переговори Track Two щодо ядерної зброї у конфлікту навколо Тайваню. Представники Пекіна сказали американським колегам, що вони не будуть вдаватися до ядерних погроз
Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських делегатів, які були присутні на перемовинах.
Після того, як американські співрозмовники висловили занепокоєння, що Китай може застосувати або погрожувати застосувати ядерну зброю, якщо зазнає поразки в конфлікті навколо Тайваню, китайські представники запевнили, що не робитимуть цього.
"Вони сказали американській стороні, що вони абсолютно впевнені в тому, що вони здатні перемогти в звичайній боротьбі за Тайвань без використання ядерної зброї", — сказав учений Девід Санторо, американський організатор переговорів Track Two.
Учасники переговорів другого плану (Track Two) – це, як правило, колишні чиновники та науковці, які можуть авторитетно говорити про позицію свого уряду, навіть якщо вони не беруть безпосередньої участі в її визначенні. Переговори між урядами відомі як Track One.
- Державний департамент США схвалив продаж Тайваню ракет і безпілотників на суму близько 360 мільйонів доларів.
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