Китай пообіцяв США не вдаватися до ядерної зброї або погроз нею в боротьбі за Тайвань, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських делегатів, які були присутні на перемовинах.

Після того, як американські співрозмовники висловили занепокоєння, що Китай може застосувати або погрожувати застосувати ядерну зброю, якщо зазнає поразки в конфлікті навколо Тайваню, китайські представники запевнили, що не робитимуть цього.

"Вони сказали американській стороні, що вони абсолютно впевнені в тому, що вони здатні перемогти в звичайній боротьбі за Тайвань без використання ядерної зброї", — сказав учений Девід Санторо, американський організатор переговорів Track Two.

Учасники переговорів другого плану (Track Two) – це, як правило, колишні чиновники та науковці, які можуть авторитетно говорити про позицію свого уряду, навіть якщо вони не беруть безпосередньої участі в її визначенні. Переговори між урядами відомі як Track One.