США схвалили продаж Тайваню ракет та дронів на $360 млн

Про це повідомило агентство Пентагону зі співробітництва у сфері безпеки та оборони, пише Reuters.

Зазначається, що США згідно із законодавством зобов'язані надати Тайваню, на який претендує Китай, засоби захисту, попри відсутність формальних дипломатичних зв'язків.

Продаж "допоможе поліпшити безпеку країни та сприятиме підтримці політичної стабільності, військового балансу і економічного прогресу в регіоні", - йдеться в окремих заявах Пентагону.

Зокрема у переліку є протипіхотні баражуючі боєприпаси Switchblade 300 і обладнання до нього орієнтовною вартістю 60,2 мільйона доларів та безпілотники ALTIUS 600M-V за 300 мільйонів доларів.

У виданні додали, що Міноборони Тайваню висловило свою подяку за зусилля США щодо збільшення продажу зброї острова.

"Перед обличчям частих військових операцій китайських комуністів навколо Тайваню, ці узгоджені з США об'єкти продажу озброєнь матимуть можливість виявляти і завдавати ударів в режимі реального часу, і зможуть швидко реагувати на ворожі загрози", - йдеться в заяві Міністерства.