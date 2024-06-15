Тайвань поглиблює зв'язки зі США для стримування агресії Китаю
Тайвань посилює співпрацю з іноземними партнерами, зокрема зі США, щоб стримати лідера Китаю Сі Цзіньпіна від вторгнення на острів
Про це повідомляє головний дипломат Тайваню в США Александр Тах-Рей Юй в інтерв'ю Bloomberg Television.
"Китай - вони будуть діяти чи ні? Ми не знаємо. Ми хочемо переконатися, що кожного дня, коли Сі Цзіньпін прокидається і дивиться в дзеркало перед голінням, він каже: "Не сьогодні", - сказав посадовець.
За його словами, Китай готується до можливої агресії проти Тайваню, але Тайбей теж готується за допомогою "багатьох друзів, зокрема США".
Натомість Тах-Рей Юй сподівається на перспективи закону, який він назвав "застряглим" у Сенаті США щодо запобігання подвійному оподаткуванню тайванських фірм у США.
"Це Пекін посилає кораблі, це Пекін посилає бойовиків навколо Тайваню - це вони створюють всю напруженість у Тайванській протоці. Вони повинні ставитися до нас з повагою, як до рівних", - додав дипломат.
- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не виключає використання військових сил своєї держави у випадку вторгнення Китаю на Тайвань.
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