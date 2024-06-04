Байден допускає використання американської військової сили, якщо Китай вторгнеться на Тайвань
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не виключає використання військових сил своєї держави у випадку вторгнення Китаю на Тайвань
Про це він розповів в інтерв'ю Time.
"Не виключаю використання військової сили США. Існує різниця між розгортанням наземних сил, військово-повітряних сил, військово-морських сил тощо", - заявив Байден.
Очільник Білого дому водночас вказав, що американська допомога Тайваню у разі нападу Китаю залежатиме від обставин.
"Я чітко дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що ми згодні з політикою попередніх президентів, яка полягає в тому, що ми не прагнемо незалежності для Тайваню", – додав він, уточнивши, що Штати продовжують постачати зброю острівній країні.
- 20 травня тайванська журналістка Інь Хват заявила, що Тайвань посилюватиме свою оборонну індустрію задля довготривалого миру. Тайванці задоволені владою і не хочуть об'єднання з материковим Китаєм.
- 23 травня Китай розпочав дводенні "каральні" військові навчання навколо Тайваню. Там назвали це відповіддю на "сепаратистські дії Тайваню". На тлі цього острівна країна привела сухопутні, морські й ракетні підрозділи в бойову готовність.
- 30 травня військові сили Тайваню зафіксували у своєму повітряному просторі щонайменше 38 бойових літаків Китаю.
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