Байден допускає використання американської військової сили, якщо Китай вторгнеться на Тайвань

Про це він розповів в інтерв'ю Time.

"Не виключаю використання військової сили США. Існує різниця між розгортанням наземних сил, військово-повітряних сил, військово-морських сил тощо", - заявив Байден.

Очільник Білого дому водночас вказав, що американська допомога Тайваню у разі нападу Китаю залежатиме від обставин.

"Я чітко дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що ми згодні з політикою попередніх президентів, яка полягає в тому, що ми не прагнемо незалежності для Тайваню", – додав він, уточнивши, що Штати продовжують постачати зброю острівній країні.