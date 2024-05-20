Тайвань посилюватиме свою оборонну індустрію задля довготривалого миру, - журналістка Інь Хват

Про це заявила тайванська журналістка, ведуча шоу "Taiwan Talks" Інь Хват в етері телеканалу "Еспресо".

"Тайвань проголосував за нового президента. Це вже третій термін, коли представник цієї партії став президентом. Такого ще не було. Зазвичай після двох термінів народ втомлюється від конкретної партії та голосує за іншого кандидата. Зараз зрозуміло, що тайванці задоволені владою. Але все це також вказує на те, що тайванці не хочуть жодного об'єднання з материковим Китаєм. Тайвань мусить посилити свою оборонну індустрію. Попередній президент розпочав цю ініціативу. Нинішня влада буде продовжувати ці зусилля заради довготривалого миру", - зазначила вона.

Коментуючи залякування Китаєм Тайваню, журналістка зазначила, що загроза є надзвичайно великою, а залякування Тайваню - це справа на покоління.

"Китайський лідер Сі Цзіньпін вже повторив наратив про об'єднання з Китаєм, це їхня мета. Він не зійде з цієї доріжки, адже вважає, що це справа на покоління. Вони навіть ставлять якісь певні рамки - до 2027 року. Але представники з боку США говорять, що вони справді налаштовані рухатися в цьому напрямку. Тому загроза надзвичайно велика. Однак все вирішувати не може лише Сі Цзіньпін. Ми знаємо, наскільки вагомим є його взаємовідносини з Путіним. Але ви бачите, що навіть в такому випадку, те, чого хоче одна людина, не завжди спрацьовує. Тому ми мусимо лише спільно готуватися, координувати зусилля зі своїми друзями", - резюмувала Інь Хват.