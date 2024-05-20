У Тайвані відбулась інавгурація президента: він закликає до діалогу з КНР
У понеділок, 20 травня, новообраний президент Тайваню Лай Чін Те склав присягу й під час промови закликав Китай до мирного врегулювання конфлікту
Про це повідомляє BBC.
На церемонії були присутні десятки іноземних делегацій, серед них: неофіційна делегація зі США, а також представники Японії, Австралії та Південної Кореї.
Також на церемонію прибули представники Парагваю, Есватіні, Палау і Сент-Люсії, які є одними з небагатьох країн, що підтримують офіційні дипломатичні зв'язки з Тайванем.
Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав Лая Чін Те з інавгурацією, додавши, що США з нетерпінням чекають на співпрацю з ним "і з усім політичним спектром Тайваню для просування спільних інтересів і цінностей".
Під час свого першого президентського звернення Лай заявив, що він "сповнений рішучості зміцнити Тайвань", пообіцявши керувати ним з "непохитним серцем".
"Коли я був молодим, я був сповнений рішучості займатися медициною і рятувати життя. Коли я пішов у політику, я був сповнений рішучості трансформувати Тайвань. - наголосив він. - Зараз, стоячи тут, я сповнений рішучості зміцнювати Тайвань".
Окрім цього новообраний президент закликав Китай припинити політичні та військові погрози в бік Тайваню.
Лай назвав військові дії Китаю і примус сірої зони "найбільшим стратегічним викликом глобальному миру і стабільності".
"Я закликаю Тайвань і Китай взяти на себе глобальну відповідальність за підтримання миру і стабільності в регіоні. Я закликаю Китай гарантувати, що світ буде вільний від страху і війни", - наголосив він, додавши, що Пекін має "обрати діалог замість конфронтації".
- 18 травня у своїй інавгураційній промові новий президент Тайваню Лай Чін Те пообіцяв забезпечити стабільність, зберігаючи статус-кво у відносинах острова з Китаєм.
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