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Новообраний президент Тайваню Лай Чін Те пообіцяв забезпечити стабільність у відносинах з Китаєм

18 травня, 2024 субота
10:22
Світ президент Тайваню Лай Чін Те
Зміст

18 травня у своїй інавгураційній промові новий президент Тайваню Лай Чін Те пообіцяв забезпечити стабільність, зберігаючи статус-кво у відносинах острова з Китаєм

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело у службі безпеки.

Зазначається, що 64-річний Лай неодноразово пропонував вести переговори з Китаєм, але отримав відмову з боку Пекіна, який не відмовився від застосування сили, щоб поставити Тайвань під свій контроль. Лай і його правляча Демократична прогресивна партія (DPP) кажуть, що тільки народ Тайваню може вирішити своє майбутнє.

"Ми будемо говорити про наш стабільний і постійний підхід, продовжуючи основи, закладені президентом Цаєм. Ми подбаємо про те, щоб Тайвань відігравав незамінну роль у світовій економіці та геополітиці, зберігаючи статус-кво та співпрацюючи з усіма сторонами, щоб гарантувати, що статус-кво не буде послаблено", — сказав новий чиновник служби безпеки.

Однак чиновник сказав, що новий уряд зіткнеться з "складнішою та складнішою» реальністю вдома та за кордоном, оскільки Китай влаштував "більш провокаційні" військові вторгнення, які щодня тривожили Тайвань, і розпочав кампанії впливу, щоб розколоти громадську думку в Тайвані".

"Ми продовжуватимемо пояснювати міжнародному суспільству, що саме інша сторона продовжує руйнувати міжнародний порядок і знищувати можливості для обміну між протокою", - сказав він.

Напередодні перемоги Лая на виборах Пекін неодноразово засуджував його як прихильника формальної незалежності Тайваню, розглядаючи голосування як вибір між війною та миром.

Новий посадовець сказав, що Лай пообіцяє подальшу модернізацію оборони Тайваню та продовжить програми виробництва власних військових літаків і кораблів.

"Наша мета - переконатися, що конфлікту ніколи не буде", - сказав чиновник.

Китай каже, що будь-який крок Тайваню щодо офіційного оголошення незалежності стане підставою для нападу на острів. Уряд у Тайбеї каже, що Тайвань вже є незалежною державою, Республікою Китай, і що він не планує це змінювати. 

  • Вранці середи, 15 травня, навколо Тайваню зафіксували 45 літаків Китаю. Деякі з них перетнули середню лінію та увійшли до розпізнавальної зони ППО острова.
Теги:
Китай
вибори
політика
вибори президента
Тайвань
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