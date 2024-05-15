Навколо Тайваню зафіксували 45 китайських літаків

Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.

"Сьогодні до 6 години ранку (за місцевим часом) було виявлено 45 повітряних суден та шість кораблів Народно-визвольної армії Китаю, які діяли навколо Тайваню", - йдеться у повідомленні.

Натомість 26 бортів НВАК перетнули так звану серединну лінію Тайванської протоки й увійшли до розпізнавальної зони ППО острова.

45 PLA aircraft and 6 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 26 of the aircraft crossed the median line and entered Taiwan's northern and southwestern ADIZ. #ROCArmedForces have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/d0kjfeVnDX — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. ???????? (@MoNDefense) May 15, 2024