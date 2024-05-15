Навколо Тайваню зафіксували 45 китайських літаків
Вранці середи, 15 травня, навколо Тайваню зафіксували 45 літаків Китаю. Деякі з них перетнули середню лінію та увійшли до розпізнавальної зони ППО острова
Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.
"Сьогодні до 6 години ранку (за місцевим часом) було виявлено 45 повітряних суден та шість кораблів Народно-визвольної армії Китаю, які діяли навколо Тайваню", - йдеться у повідомленні.
Натомість 26 бортів НВАК перетнули так звану серединну лінію Тайванської протоки й увійшли до розпізнавальної зони ППО острова.
- 26 березня на тлі зростаючої загрози з боку Китаю Тайвань під час військових навчань у провів перевірку систем протиповітряної оборони.
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