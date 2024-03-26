Тайвань під час навчань перевірив ППО на тлі загрози від Китаю

Про це інформує Reuters.

Вказано, що в навчаннях брали участь повітряні, сухопутні та військово-морські сили. Тайвань також перевіряв свою ППО, а саме ракети класу "земля-повітря".

Командування ВПС Тайваню заявило, що провело "загальні навчання бойового плану протиповітряної оборони" з використанням тайванських ЗРК Sky Bow і американських комплексів Patriot. Разом з ними були задіяні літаки та кораблі. Навчання мали на меті перевірити об'єднане бойове командування і управління протиповітряною обороною трьох родів військ, яке в результаті виявилося хорошим.

"Перед обличчям китайських літаків і кораблів, які часто вторгаються в навколишній морський і повітряний простір Тайваню, військово-повітряні сили продовжуватимуть збільшувати інтенсивність тренувань, щоб протистояти потенційним загрозам", - наголосили у ВПС.