Тайвань під час навчань перевірив ППО на тлі загрози від Китаю
На тлі зростаючої загрози зі сторони Китаю Тайвань під час військових навчань у вівторок, 26 березня, провів перевірку систем протиповітряної оборони
Про це інформує Reuters.
Вказано, що в навчаннях брали участь повітряні, сухопутні та військово-морські сили. Тайвань також перевіряв свою ППО, а саме ракети класу "земля-повітря".
Командування ВПС Тайваню заявило, що провело "загальні навчання бойового плану протиповітряної оборони" з використанням тайванських ЗРК Sky Bow і американських комплексів Patriot. Разом з ними були задіяні літаки та кораблі. Навчання мали на меті перевірити об'єднане бойове командування і управління протиповітряною обороною трьох родів військ, яке в результаті виявилося хорошим.
"Перед обличчям китайських літаків і кораблів, які часто вторгаються в навколишній морський і повітряний простір Тайваню, військово-повітряні сили продовжуватимуть збільшувати інтенсивність тренувань, щоб протистояти потенційним загрозам", - наголосили у ВПС.
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