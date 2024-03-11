Тайвань вважає, що Пекін може посилити тиск на новий уряд на острові

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з заявою генерального директора Бюро національної безпеки Тайваню Цай Мін-єна, острів очікує, що Китай продовжить свою тактику "штовхання і притягування" протягом найближчих місяців,

Він застеріг, що Пекін, швидше за все, продовжить військове і політичне залякування уряду в Тайбеї, водночас пропонуючи економічні стимули тим, хто сприятиме реалізації його мети - об'єднанню з островом.

За словами чиновника з національної безпеки, китайська тактика, ймовірно, посилиться протягом декількох тижнів до інавгурації 20 травня обраного президента Лай Чінте.

Тайванські розвідувальні служби також зафіксували зусилля Китаю з активізації військових навчань поблизу Тайваню, які проводяться спільними патрулями бойової готовності в середньому кожні 7-10 днів.

"Ми виявили, що коли інші країни ухвалюють дружні до Тайваню резолюції, або іноземні судна проходять через Тайванську протоку, або коли іноземні високопосадовці відвідують Тайвань, Китай координує своє регулярне патрулювання, щоб воно збігалося з цими дипломатичними подіями", - зазначив Цай, додавши, що попри те, що Китай становить дедалі більшу загрозу для Тайваню, але розвіддані вказують на те, що війна з сусідом по той бік протоки не є неминучою.