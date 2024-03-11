Тайвань вважає, що Пекін може посилити тиск на новий уряд на острові
У понеділок, 11 березня, високопоставлений чиновник з питань нацбезпеки Тайваню попередив, що Китай, ймовірно, посилить тиск на острів як до, так і після передачі влади новому уряду в травні
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з заявою генерального директора Бюро національної безпеки Тайваню Цай Мін-єна, острів очікує, що Китай продовжить свою тактику "штовхання і притягування" протягом найближчих місяців,
Він застеріг, що Пекін, швидше за все, продовжить військове і політичне залякування уряду в Тайбеї, водночас пропонуючи економічні стимули тим, хто сприятиме реалізації його мети - об'єднанню з островом.
За словами чиновника з національної безпеки, китайська тактика, ймовірно, посилиться протягом декількох тижнів до інавгурації 20 травня обраного президента Лай Чінте.
Тайванські розвідувальні служби також зафіксували зусилля Китаю з активізації військових навчань поблизу Тайваню, які проводяться спільними патрулями бойової готовності в середньому кожні 7-10 днів.
"Ми виявили, що коли інші країни ухвалюють дружні до Тайваню резолюції, або іноземні судна проходять через Тайванську протоку, або коли іноземні високопосадовці відвідують Тайвань, Китай координує своє регулярне патрулювання, щоб воно збігалося з цими дипломатичними подіями", - зазначив Цай, додавши, що попри те, що Китай становить дедалі більшу загрозу для Тайваню, але розвіддані вказують на те, що війна з сусідом по той бік протоки не є неминучою.
- Китайська Народна Республіка 25 лютого провела патрулювання у водах поблизу Кіньменю. Ці острови входять до Тайваню.
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